Harderwijk wil respijthuis om mantelzorgers te ontlasten

De komende vier jaar wil de gemeente Harderwijk bijna 840.000 euro uittrekken voor het zogenoemde samenbeleid, ofwel het beleid waarmee inwoners van Harderwijk en Hierden met elkaar vorm geven aan de samenleving. De opzet is om iedereen in staat te stellen mee te doen en in de samenleving van betekenis te zijn. Het gaat dan met name om vrijwilligerswerk, mantelzorg en inwonersinitiatieven.

Een van de intiatieven in het beleidsplan 'Harderwijk zijn wij samen' is het opstarten van een respijthuis. In een respijthuis kan iemand met bijvoorbeeld dementie of een chronische ziekte tijdelijke worden opgevangen, zodat de mantelzorger even op adem kan komen.

Mantelzorg

Zo'n tien procent van de 46.000 inwoners van Harderwijk en Hierden is mantelzorger. Ongeveer eenvijfde van hen voelt zich overbelast, meldt het beleidsplan. ,,Je ziet dat mensen soms niet los willen laten'', zegt welzijnswethouder Gert Jan van Noort, ,,omdat ze er geen vertrouwen in hebben dat iemand anders het ook kan doen. Dat is best begrijpelijk. Maar we moeten ook niet wachten tot de mantelzorger door overbelasting zelf zorg nodig heeft.''

Vandaar het idee van kortdurende 24-uurs respijtzorg op maat, in samenwerking met het netwerk van de zorgvrager en de mantelzorger. Dat kan bij de betreffende persoon thuis, maar Van Noort denkt aan een respijthuis, waar de zorgvragen een paar dagen of een week kan verblijven. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als logeerappartement bij De Bogen in de wijk Drielanden.