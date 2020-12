Harderwijk wordt deze winter op ‘grootse’ manier belicht: ‘Zodat ze het in Zeewolde nog kunnen zien’

Hoe kunnen we het einde van 2020 toch nog wat sfeer geven? Hjalmar Vogel uit Harderwijk brak zijn hoofd over die vraag en heeft nu het antwoord: hij organiseert een lichtroute door de stad, die hij combineert met de geschiedenis van Harderwijk. Zes weken lang worden negen historische en iconische gebouwen in de binnenstad in een ander licht gezet.

,,Het mag natuurlijk geen evenement heten, in verband met de coronacrisis, maar eigenlijk is het ook geen evenement. Er komen immers geen grote groepen mensen bij elkaar. Er is heel zorgvuldig gekeken naar de locaties die verlicht worden. Die hebben allemaal genoeg ruimte en een goede doorloop’’, begint Hjalmar Vogel (27) te vertellen.

Hij is geïnspireerd door een andere lichtshow, die hij in 2016 en 2017 heeft georganiseerd. ,,Maar dit is wel een nieuwe versie en er zijn ook interactieve onderdelen’’, zegt hij.

Chatten met een robot

In eerste instantie wilde Vogel graag filmpjes maken met de stadsgids, die op de locatie iets vertelt over de geschiedenis, maar dit was op korte termijn niet te realiseren. Vogel heeft het daarom als volgt opgezet: ,,Mensen kunnen zich aanmelden via WhatsApp of Telegram, een andere gratis berichtendienst. Met een zogenaamde chatbot, een geautomatiseerde gesprekspartner, krijgen de deelnemers dan informatie over de locatie waar ze zich op dat moment bevinden’’, legt Vogel uit.

Quote Ik wil in alle bomen verlich­ting maken. Met een bedienings­pa­neel kan de bezoeker dan zijn eigen lichtshow maken Hjalmar Vogel, Organisator ‘Zoeklicht’

Als voorbeeld noemt het oude Stadhuis op de Markt. ,,In de ruimte waar nu de Popschool zit, was vroeger de gevangenis.’’ Over de Vischpoort vertelt hij: ,,Tot de Tweede Wereldoorlog was er altijd een rood licht in de vuurtorenlamp boven op de poort. En dat gaan we natuurlijk weer ontsteken. Met ledverlichting ditmaal’’, lacht hij.

Grootste project

Vogel hoopt dat er nog Harderwijkers zijn die nog weten dat de vuurtoren een echt baken was. Het grootste project is het verlichten van de vuurtoren op het Waterfront. ,,Dat wordt groots, ik denk dat het tot in Zeewolde te zien zal zijn.’’ Voor de Vischmarkt heeft Vogel ook grote plannen. ,,Ik wil in alle bomen verlichting maken. Met een bedieningspaneel kan de bezoeker dan zijn eigen lichtshow maken.’’

Hjalmar Vogel is een enthousiast evenementenorganisator. Hij draait al sinds zijn veertiende mee bij Evenementenstichting Harderwijk. ,,Ik ben 1 januari dit jaar voor mijzelf begonnen, maar toen kwam de coronacrisis. Daarom ben ik heel blij dat ik op de valreep toch nog wat moois kan organiseren’’, zegt hij.

Voorbereiding

De productie, programmering en marketing van deze lichtroute doet Vogel grotendeels alleen, maar hij werkt ook samen met de gemeente Harderwijk, Stad als Podium en Heerlijk Harderwijk. Met het voorbereidende werk, zoals omwonenden informeren, toestemming vragen en mogelijkheden bekijken, is Vogel al een aantal maanden bezig. ,,Vier weken geleden heb ik groen licht van de gemeente gekregen en kon ik daadwerkelijk aan de slag om het te gaan realiseren.’’

Voor hem waren twee punten van belang: het moet coronaproof zijn én het moet de deelnemer kennis laten maken met de unieke waarde van de historie van Harderwijk.

De lichtroute ‘Zoeklicht’ begint elke dag na zonsondergang en de lichten worden om twaalf uur ’s nachts weer gedoofd. De route duurt ongeveer een uur en deelname is gratis. Informatie: zoeklichtharderwijk.nl en op Facebook en Instagram.