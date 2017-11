Harderwijk wordt ingewijd in techniek van LetterKlankStad

De b gaat in je buik. De ui is geen ui maar een u en een i. En het is logisch dat je lopen met een enkele o schrijft en niet een dubbele. Voor kinderen die leren lezen met de methode LetterKlankStad gesneden koek. Een nieuwe lesmethode die de nadruk op snelheid aan de kant schuift en het begrip van de Nederlandse taal voorop stelt.

Kinderboekenschrijfster Marion van de Coolwijk (directeur van Instituut Kind in Beeld) ontwikkelde de lessen en Mieke Brons van IQ-bus uit Harderwijk zet de methode al jaren in voor de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Donderdag leggen zij in de bibliotheek in Harderwijk uit waarom deze nieuwe kijk op leesonderwijs zo 'revolutionair' is zoals de bedenkster ervan zegt.

Wat is er eigenlijk mis met het huidige leesonderwijs?

Mieke Brons: ,,De nadruk ligt op de snelheid terwijl kinderen eigenlijk helemaal niet weten wat ze aan het doen zijn. Ze herkennen een woord, maar weten niet hoe het is opgebouwd. Dat radend lezen gaat in groep drie nog wel goed, maar als ze verder komen kan dit problemen geven."

Marion van de Coolwijk: ,,Het kinderbrein is visueel ingesteld en associeert. Als ze een stokje met een puntje zien, dan lezen ze 'ik'. Staat er een kringetje achter het puntje dan wordt het 'vis'. Maar dat wordt met 'staart' en 'straat' een stuk lastiger. Het probleem begint eigenlijk in groep drie waar te weinig aandacht is voor de opbouw van een woord in letters."

Wat doet LetterKlankStad anders dan de huidige methodes Veilig Leren Lezen en Lijn 3?

Mieke Brons: ,,Alle zintuigen worden erbij betrokken. Voor de d en de b kun je kinderen laten kleien. Dat ze het verschil zien met een bolletje aan de voor- of achterkant. Die letter geven ze een plek in hun lichaam. Bijvoorbeeld de b in de buik, omdat dit lichaamsdeel ook aan de voorkant zit. Door het zo bijzonder mogelijk te maken, komt het eerder in het langetermijngeheugen.''

Marion van de Coolwijk: ,,LetterKlankStad is een echte stad met straten waar alle 26 letters en de daarbij horende 26 klanken (een combinatie van letters) wonen. Een b noemen we een bee en geen buh. Daarbij leggen we uit dat een b op verschillende manieren kan klinken. Een e heeft vijf spraakklanken en is dus geen eh. Neem het woord Enschede, daar zit de e drie keer in maar klinkt drie keer anders. Voor een kind dat heeft geleerd dat deze letter een 'eh' heet, is dat niet te begrijpen."

Wat is de functie van de bouwplaat met blokjes in de methode?

Marion van de Coolwijk: ,,Alle letters en klanken hebben een blokje met een eigen kleur. De kinderen bouwen daarmee een woord op. LetterKlanksStad maakt alles begrijpbaar en uitlegbaar. Dat lopen met een enkele o wordt geschreven is logisch: aan het einde van een lettergreep is het een enkele letter die klinkt als zijn dubbelmaatje (oo). Kinderen weten dat die dubbele letter in gele huizen woont, dat zien ze voor zich en ze weten dat er daar maar vier wonen."

Welk doel staat uiteindelijk voor ogen met LetterKlankStad?

Marion van de Coolwijk: ,,Sinds dit schooljaar is de methode te koop bij de grote leveranciers om klassikaal in te zetten. Landelijk zijn er rond de tachtig scholen die het hebben aangeschaft voor kinderen die uitvallen op lezen. Vier scholen zetten het klassikaal in als leesmethode. Ik hoop dat dit aantal uitbreidt zodat leesproblemen vooraf voorkomen kan worden en niet achteraf hersteld hoeft te worden."