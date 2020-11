Harderwijk zet reëel afvaltarief bij het grof vuil ‘om belofte na te komen’

Plotse sloop van ‘iconische’ Harderwijk­se fontein was onvermijde­lijk door ratten­plaag en vorst

7 november Met de onaangekondigde sloop van het fonteintje in de Diepe Gracht is Harderwijk plots een bijzonder stukje decorum armer. Een tikkeltje rigoureus, vindt Desirée van Liempt van Oudheidkundige Vereniging Herderewich. Volgens de gemeente Harderwijk was het onvermijdelijk: het fonteintje was ‘op’ en vergeven van de ratten. Van monumentale waarde zou geen sprake zijn.