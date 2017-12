Harderwijk zet zich als regenbooggemeente in voor homo's

Village people

Wethouder Van Noort benadrukte dat er ook op andere aspecten in de politiek aandacht wordt besteed aan deze thematiek. ,,Als gemeente hebben wij in de gezondheidsnota ook extra aandacht besteed aan de LHBTI-mensen, ten aanzien van voorlichting, elkaar ontmoeten en dingen bespreekbaar maken. Inmiddels heeft dat geleid tot contact met de stichting Village People. We gaan beleid maken om dit allemaal te bespreken en om voorlichting te geven", zegt hij.

Steven van Geelen, onlangs verkozen tot Harderwijker van het Jaar en zelf homoseksueel, maakt zich via Village People hard voor de LHBTI-gemeenschap. Hij was ook aanwezig bij de ondertekening. ,,Ik ben blij dat er nu heel veel aandacht is voor dit onderwerp. Ik vind het ook een belangrijk symbool, dat de politiek zich achter deze doelen schaart en er serieus mee aan de slag gaat", zegt hij.

Zebrapad

Menno Doppenberg, raadslid van de VVD, is blij met het convenant. Hij nam eerder dit jaar het initiatief voor de aanleg van een regenboogzebrapad in Harderwijk, als een symbolisch steuntje in de rug voor minderheden. Dat voorstel haalde het net niet door de tegenstemmen van ChristenUnie, CDA en Gemeentebelang. Volgens die fracties zou daarmee juist het onderscheid worden benadrukt. De partijen steunden wel het voorstel om regenbooggemeente te worden. ,,Met dit convenant kunnen we de acceptatie vergroten en aandacht vragen voor de situatie'', zegt Doppenberg. ,,Als gemeente hebben we ook een voorbeeldfunctie.'' Over het regenboogzebrapad is hij stellig: ,,Dat onderwerp ga ik zeker nog een keer inbrengen!"