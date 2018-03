Harderwijk zoekt innovatieve bouwers voor gasloze wijk

In het gebied tussen de Vissershaven en N302 is ruimte voor ongeveer zevenhonderd woningen. De gemeente stelt een aantal voorwaarden op het gebied van architectuur, parkeeroplossingen, samenwerking met maatschappelijke en zorgpartijen, ruimte voor specifieke woonvormen en met name ook duurzaamheid.

De inzet van de gemeente is om er tenminste een gasloze wijk van te maken. Bouwers worden uitgedaagd met extra duurzame oplossingen te komen.

Asbest

Op een diepte van twee meter ligt, veilig opgeborgen, met asbest vervuilde grond, afkomstig van het vroegere bedrijf Asbestona. Daar moeten de bouwers moeten daar bij hun plannen rekening mee houden. ,,We vragen de ontwikkelaars te zoeken naar creatieve en innovatieve oplossingen.''

Het gehele gebied wordt in vier of vijf delen gesplitst. Voor elk van de delen wordt een ontwikkelaar geselecteerd. De nieuwe wijk wordt in delen gebouwd en opgeleverd. Vooraf is niet precies vastgesteld welk type woningen er moeten komen; dat wordt mede bepaald door de snel veranderende markt.

Volgens Teeninga ligt het niet in de verwachting dat er goedkope woningen komen. De woningbouw in het Waterfront is een dure opgave en de gemeente wil de tekorten niet verder op laten lopen.