Harderwijk zoekt pioniers voor pilot tiny houses

video Rein Lotterman uit Nunspeet is al een leven lang wild van kleder­dracht

10:00 Staphorster stipwerk is hot in Parijs en grote Nederlandse couturiers als Viktor & Rolf halen inspiratie uit klederdracht. Tot grote vreugde van verzamelaar Rein Lotterman uit Nunspeet, die momenteel een expositie aan het inrichten is over Hierder klederdracht in het Stadsmuseum Harderwijk.