Harderwijker (61) die werd opgepakt na undercoveractie Alberto Stegeman zit nog vast

Geen gesomber over Heerlijk Harderwijk

Gesomber over leegstand of de invloed van internet is aan hen niet besteed. ,,Het komt goed'', zegt Steven Kuipers (33) van de Zuivelhoeve in de Wolleweverstraat, deze zomer verkozen tot beste delicatessenwinkel van Nederland. ,,Dat is geen kwestie van hopen. Ik weet zeker dat het goed komt."