Harderwijker politie speelt barista met geleende Eindhovens tuktuk

De politie in Harderwijk heeft een bijzondere manier bedacht om de nieuwe wijkagenten voor te stellen aan het publiek. Ze leent in de eerste week van september de tuktuk Coppie Koffie van de collega’s in Eindhoven. Daar is het karretje een groot succes om op een laagdrempelige manier met het publiek in gesprek te komen.

Er is een behoorlijke carrousel gaande onder de wijkagenten in het team Harderwijk. Er gaan mensen weg, ze wisselen van standplaats en er komen nieuwe krachten bij. Zoals Marijn ten Brinke, die de nieuwe wijkagent in de binnenstad van Harderwijk wordt. Via Instagram kwam hij in contact met een collega in Eindhoven waar Coppie Koffie in dit voorjaar werd geïntroduceerd. ,,Toen was het idee om 'm naar Harderwijk te halen, snel geboren’’, zegt Ten Brinke.

Schattig

Coppie Koffie is een schattig koffiekarretje - een zogenaamde tuktuk - gespoten in de kleuren van de politie. In Eindhoven wordt het ingezet om de drempel naar de 'gewone burger’ te verlagen. Volgens initiatiefnemer Gideon Goudriaan treft de politie mensen die wel hun verhaal willen vertellen, maar niet zomaar op de politie afstappen.

,,We komen daar waar inwoners vragen’’, vertelt hij in een filmpje op Youtube. ,,Dat kan ook na een heftig incident zijn, om zo op een laagdrempelige manier met de buurt in contact te komen.’’

,,We blijven toch allemaal Hollanders’’, vult Ten Brinke aan. ,,Koffie is een sterke verbindende factor.’’ Volgens hem viel het nog niet mee om de driewieler naar Harderwijk te krijgen. ,,Hij schijnt overal in Nederland al door collega's te worden geboekt. Maar begin september was blijkbaar nog een gaatje.’’