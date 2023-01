Harderwijker prijs emotioneert behulpzame Ank Bos: ‘Mam, wat zal je trots op mij zijn’

Afgebroken windmolen zou bijna worden weggehaald: ‘Dit jaar wordt het hele park vernieuwd’

De windmolen die woensdag aan de Eemmerdijk in Zeewolde is gebroken, zou dit jaar worden weggehaald. De vergunning voor het windmolenpark loopt namelijk af. De oorzaak van de plotselinge ineenstorting van de turbine is vooralsnog onbekend, maar volgens energiebedrijf Vattenfal heeft het in ieder geval niet te maken met eerdere incidenten op het windpark. ,,Verschillende oorzaken.’’

5 januari