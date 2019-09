Harderwijker slagerszoon Henk Schiffmacher presenteert eigen mes

De tattoo-koning presenteert zijn 23 centimeter lange koksmes op 11 september in de Bijenkorf in Amsterdam, waar hij ooit zijn loopbaan begon als etaleur. Het mes is alleen te koop bij de Bijenkorf. Het koksmes draagt de naam Louise en is genoemd naar de vrouw van Schiffmacher. Het lemmet is gegraveerd met één van de ontwerpen van de schilder en tatoeëerder. Het mes is gemaakt door Diamant Sabatier.

200 Jaar slagersfamilie

Henk broers Peter Schiffmachter runt sinds 1990 de slagerij in de Luttekepoortstraat in Harderwijk, die hij overnam van hun vader. De slagerswinkel draait al sinds 1816 als familiebedrijf, eerst in de Donkerstraat en later op het huidige adres. Het 200-jarig jubileum in 2016 werd stilzwijgend overgeslagen, maar tien jaar eerder tijdens het 190-jarig jubileum, exposeerde Henk Schiffmacher in de winkel van zijn broer.

Het Louise kokmes van Henk Schiffmacher wordt samen met een klein mes uitgebracht. De fabrikant meldt: ‘Dit zakmes, genaamd Chef’s Mate, is voor zowel de professionele als de hobbykok een onmisbaar item voor de laatste finishing touch van een gerecht. De Diamant Sabatier Louise set is in beperkte oplage verkrijgbaar bij de Bijenkorf’.

