Harderwijker van het jaar: deze drie mensen zijn genomineerd

Anton Daniëls (73) Anton Daniëls heeft inmiddels een omvangrijk dossier aangelegd over Joodse Harderwijkers, dat ook regelmatig door herinneringscentrum Westerbork wordt geraadpleegd. Ook schreef hij enkele boeken over het Joodse leven en heeft Daniels in maart 2017 in de Oude Synagoge van Harderwijk een fotowand gepresenteerd over het vooroorlogse leven van Joden. Momenteel werkt hij aan de opzet van een virtuele stadswandeling langs punten over de Joodse geschiedenis in Harderwijk.

Geertje de Roo (55) Net als in 2015 stuurt Geertje de Roo vrijwilligers van kostuumgroep Podiumspektakel aan. In 2015 werden de door haar team gemaakte militaire kostuums in Soldaat van Oranje gebruikt. Daarnaast werkt ze mee aan verschillende culturele voorstellingen en evenementen zoals Blije Bietjes, Silent Disco en skaten in de Houtwal parkeergarage. Zij zet zich als oud-verpleegkundige actief in voor haar buren en neemt zo nu en dan ook jongeren op in haar huis. Onlangs is ze ook voorzitter geworden van een sloeproeivereniging in Harderwijk.