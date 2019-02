Harderwijker Ziekenhuis St Jansdal doet sigaret op het hele terrein in de ban

In september vorig jaar liet het ziekenhuis weten bezig te zijn met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een volledig verbod. De kogel is nu door de kerk, vanaf 1 april is roken uit den boze. ,,Het ziekenhuis zelf is al jarenlang rookvrij, vanaf 1 april is het de bedoeling dat er nergens op het terrein nog gerookt wordt’’, legt Anneke Plette, woordvoerder van het ziekenhuis uit. ,,Een ziekenhuis is bij voorkeur een instantie waar een gezonde omgeving moet zijn en het is heel vervelend dat mensen eerst door een walm van rook de hoofdingang binnenkomen. Daarom willen we het hele terrein rookvrij verklaren.’’ Meer dan dat kan Plette er nog niet over kwijt. ,,We moeten alles verder intern nog regelen, dus meer kan ik er nu niet over zeggen.’’