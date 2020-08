Harderwijkers bouwen samen eerste gasloze woonwijkje

Het was best een emotioneel moment toen onlangs de aannemer officieel via het ondertekenen van de bouwovereenkomst werd aangesteld om hun huizen daadwerkelijk te gaan bouwen. De aanloop, met alle hobbels en bobbels, had langer geduurd dan vooraf was gehoopt, er waren twijfels en bezwaren, onderweg haakten mensen af en kwamen er anderen bij en ondertussen was het er niet minder duur op geworden.