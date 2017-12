Harderwijkers steunen koopzondag met inkopen en aanwezigheid als statement

Natuurlijk was het even spannend: wordt de eerste koopzondag in Harderwijk een top of een flop. Aan winkelend publiek geen gebrek. Halverwege de middag zijn er nog maar veertig vrije parkeerplaatsen in de Houtwalgarage. De gemeente trakteert op gratis parkeren. Mensen zijn enthousiast, maar spreken wel de hoop uit dat een volgende keer meer winkels open zijn.

Het begin van de Donkerstraat is niet de meest aanmoedigende plek om het winkelavontuur te beginnen. Veel winkels houden de deuren hier gesloten, in tegenstelling tot elders in de binnenstad. ,,Jammer", zegt Ron Pelgrim van lederzaak Leariek. ,,Iedereen heeft daar zo zijn redenen voor en die moet je respecteren." Samen met zijn vrouw vormt hij voor deze dag het personeel. ,,De aanloop valt me zeker niet tegen. Van mij mogen er meer koopzondagen komen. Op zaterdag zijn mensen druk met kinderen, sport en boodschappen doen."

Statement

Patrick Mijnten en Liesbeth Nijendijk hebben de kinderen thuis gelaten met spelletjes op de Wii. ,,Een dagje samen kunnen shoppen is ook wel eens fijn", zegt Mijnten die daar op andere dagen in de week geen ruimte voor heeft. ,,We hebben Sinterklaasinkopen gedaan, maar zijn hier vooral ook om er voor te zorgen dat het niet aan ons ligt als er geen volgende koopzondag komt. Wij zijn groot voorstander."

Een statement dat door meerdere ondernemers is gehoord in de winkel. Aanwezig zijn om te laten zien dat een koopzondag gewenst is. Toch denkt niet iedereen daar zo over. Hans van Schaik is met zijn vrouw vooral komen kijken uit nieuwsgierigheid. ,,Voor mij hoeft het niet zo. Ik ben niet voor of tegen, maar ik zie wel de uitwerking van de 24-uurs economie. Het zou goed zijn als er een dag in de week is dat zo veel mogelijk mensen een keer kunnen afhaken."

Betutteling

Rob Vitting loopt stralend rond in zijn zaak Dumpstijl. Hij vindt het geweldig dat de kogel eindelijk door de kerk is voor de koopzondag. ,,Waar het me vooral om gaat is dat ik met rust wordt gelaten in mijn keuzes. Het enige dat nog betutteld wordt, zijn de winkels. Ik snap dat veel mensen dit uit geloofsovertuiging niet willen maar als het water je aan de lippen staat als ondernemer ben je blij met een extra dag." Aan personeelskeuze geen gebrek volgens Vitting. ,,Heel veel willen op zondag werken."

Bij Intertoys drommen de mensen zich samen met verlanglijstjes in de hand. ,,Het is echt ontzettend druk", zegt bedrijfsleider Arend Kingma. ,,De koopavond op zaterdag was niks. Mensen konden nu een keuze maken en dan is de zondag veel leuker natuurlijk. Prima dat we op zondag open zijn. Eigenlijk was het achterhaald dat we het niet deden."

Dan verontschuldigt hij zich. ,,Sorry, ik moet het personeel bij de kassa helpen. Het is daar zo druk...".