Harderwijks dierenasiel De Ark geeft geen dieren mee op Dierendag

,,Wij willen voorkomen dat mensen op Dierendag een impulsaankoop doen bij het asiel. Mensen schaffen dat dier in een opwelling aan omdat ze medelijden hebben of omdat ze het gewoon leuk vinden. Dan wordt het dier de volgende dag weer teruggebracht en dat is helemaal niet goed. Zeker niet voor bijvoorbeeld een kat, die zit dan meteen in de stress", vertelt Leo Blom, beheerder van het asiel.

Op Dierendag kunnen mensen wel komen kijken of alvast een dier reserveren om het vervolgens later pas op te halen. Dat ze het dier na Dierendag pas ophalen, zorgt er volgens Blom voor dat mensen beter nadenken over hun adoptie. ,, Als mensen de volgende dag of de dag na Dierendag het dier pas kunnen ophalen die ze gereserveerd hebben, hebben ze er beter over kunnen nadenken en is het geen impulsaankoop meer."

Geen probleem