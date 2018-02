Harderwijks ziekenhuis St Jansdal declareert volgens de regels

Harderwijk ideaal front voor D66 voor offensief koopzondag

11 februari Het offensief van D66 in deze regio voor vrijheid van zondagopenstelling voor ondernemer is begonnen en Harderwijk is het front. Tweede Kamerlid Jan Paternotte opende er zondag de 'popupwinkel' van zijn partij, "de enige winkel die in deze stad is geopend."