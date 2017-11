Harderwijkse Annelique (13) wil dat kinderen zich thuis veilig kunnen voelen

Annelique Ganzevles (13) uit Harderwijk maakt zich zorgen over kinderrechten. Ze vroeg minister Hugo de Jonge vanmorgen wat hij gaat doen tegen kindermishandeling. ,,Het is toch vreselijk dat zo veel kinderen in Nederland het slecht hebben thuis?''

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) gaf vandaag het startschot voor de Week tegen Kindermishandeling in Theater Diligentia in Den Haag. Hij sprak daar met onder anderen de Harderwijkse Annelique, die bij de kick-off aanwezig was namens Lot's Foundation. Deze stichting zet zich in om kinderen bewust te maken van kinderrechten en ze te betrekken bij discussies.

Kinderrechten

Annelique zit in 2vwo van RSG Slingerbos in Harderwijk. ,,Ik vind kinderrechten heel belangrijk. Kinderen moeten zich thuis veilig kunnen voelen.'' Zij vroeg de minister wat hij de komende periode gaat doen tegen kindermishandeling. ,,Het is toch vreselijk dat zo veel kinderen in Nederland het slecht hebben thuis, dat moet echt veranderen'', vindt ze.

Minister De Jonge was het volgens het persbericht van Lot's Foundation helemaal met haar eens. 'Ik vind het heel belangrijk om me als minister in te zetten om kindermishandeling tegen te gaan. Dit onderwerp is zo urgent dat het een bijzondere aanpak verdient. Daar zet ik me graag voor in.'

Annelique wil op haar eigen school ook aandacht vragen voor kindermishandeling, zodat kinderen die dat thuis meemaken erover durven te vertellen.

Onderzoek

In Nederland groeien ruim 118.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties, blijkt uit onderzoek. Volgens minister De Jonge zit verhoudingsgewijs in elke klas wel een kind dat thuis wordt mishandeld of zich niet veilig voelt. ,,Die kunnen de stadions van Ajax, Feyenoord en ADO vullen'', zegt Annelique. ,,Dat zijn een heleboel kinderen.''

De leerling mocht samen met Pleuni Spierings (12) uit Zoetermeer namens Lot's Foundation kort spreken met de minister tijdens de bijeenkomst. ,,Hij was erg aardig.''