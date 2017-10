Harderwijkse basisschool op tv bij Lang Leve de Muziek Show

Het Startblok neemt het op tegen de Mrg Zwijsenschool uit Kerkdriel en De Plakkenberg uit Silvolde. De drie Gelderse scholen hebben dit voorjaar audities gewonnen. 'Iedere school heeft een muziekvideo gemaakt onder leiding van een YouTuber. Een jurylid beoordeelt in de uitzending de video’s. Aanstaande zaterdag is dat Kim-Lian van der Meij', meldt woordvoerster Aimee Mars in een persbericht. En: 'De punten voor deze muziekvideo en de punten die de kinderen kunnen verdienen met goede antwoorden tijdens de muzikale quizzen en spellen, bepalen welke school mag optreden in Ahoy.' De tv-opnames zijn al geweest, de uitslag wordt nog even geheim gehouden.