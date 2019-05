Harderwijkse Bluesroute staat voor tweede keer op uit de dood, maar wel onder andere naam

De Harderwijkse Bluesroute is terug van weggeweest. Het is de tweede keer dat het muziekevenement opstaat uit de dood. Net als voorheen wordt de Bluesroute gehouden op de vrijdag na Hemelvaartsdag. Wel is besloten om het evenement een andere naam te geven: het Harderwijk Blues Festival.

,,Er doen in totaal negen horecazaken mee’’, weet Mick Hup, organisator en barman van café Nicky's Inn. ,,De aftrap is vrijdagavond om 19.00 uur, op de terrassen van De Boterlap en Luigi's. Op een gezamenlijk podium worden aansluitend twee optredens gegeven. Het betekent gelijk een breuk met de oorspronkelijke Bluesroute. Wij kiezen namelijk voor een echte kick-off in plaats van dat op alle locatie tegelijkertijd een band begint te spelen. Het idee daarachter is om het evenement daarmee een officieel tintje te geven.’’

Jarenlang was de Bluesroute een buitengewoon populair evenement dat duizenden Harderwijkers op de been bracht. Kort na de eeuwwisseling stierf het echter een stille dood. De organisatoren hadden er geen zin meer in, met als gevolg dat de Bluesroute van de evenementenkalender verdween.

In 2013 werd de Bluesroute uit de mottenballen gehaald door het, inmiddels opgeheven, Centrummanagement Harderwijk. Het oude concept werd afgestoft en in ere hersteld. Net als voorheen werden op meerdere locaties optredens gehouden van bluesmuzikanten. De wederopstanding was aanvankelijk een succes en er volgden meerdere edities. Maar in 2015 raakte de klad er opnieuw in. Voor de tweede keer stierf de Bluesroute een stille dood.



Oudere generaties

,,Met de collega's van Nicky's Inn had ik het er een tijdje geleden over dat er voor oudere generaties eigenlijk maar bar weinig wordt georganiseerd in de binnenstad van Harderwijk’’, vertelt Hup. ,,Op zich is dat natuurlijk ook niet heel gek. De meeste kroegen richten zich immers op jongeren. Toch vonden wij dat daar maar eens verandering in moest komen. Zo ontstond het idee om de Bluesroute nieuw leven in te blazen.’’

Vervolgens is Hup gaan polsen of er überhaupt animo voor is. Zonder deelnemende horecazaken kun je immers ook geen muziekevenement houden. ,,Maar gelukkig werd het idee enthousiast ontvangen en besloten acht ondernemers om aan te haken.’’ Bluesmuzikanten vinden die een optreden willen geven, bleek bovendien een koud kunstje voor Hup, die zelf ook in dat wereldje zit. ,,Het zijn voornamelijk lokale artiesten. Maar The Veldman Brothers, die om 21.30 uur optreden in café Ome Co, is dan weer een behoorlijke grote naam in de bluesscene.’’

Of het Harderwijk Blues Festival iets eenmaligs wordt, laat zich vooralsnog raden. ,,Dat hangt natuurlijk af van de mate van succes. Maar als het ons wordt de eerste in een reeks van nieuwe evenementen.’’