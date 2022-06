Harderwijkse botterrace is terug en zorgt voor welkome stroom aan inkomsten: ‘Animo was groter dan ooit’

Duizenden Veluwse huurders niet langer in de kou door miljoenen­in­ves­te­ring in betere isolatie

Schimmel op plafonds en muren, vochtproblemen in huis en aan het eind van de maand een torenhoge energierekening. Sociale huurwoningen zijn drastisch aan betere isolatie toe, vindt de provincie Gelderland, die 20 miljoen investeert in snellere verduurzaming. Op de Veluwe gaat het in totaal om zo‘n 1300 woningen.

31 mei