Harderwijkse clubs nodigen uit voor sport en cultuur

Wolvin laat aangevre­ten hert liggen bij Apeldoorn: 'Uniek' zegt enthousias­te ecoloog

11:05 Voor het eerst in honderdvijftig jaar is in Nederland een wildprooi gevonden, waarvan is bewezen dat het is gedood door een wolf. In de boswachterij Ugchelen-Hoenderloo is in januari een aangevreten edelhertkalf van zestig kilo gevonden. ,,Uniek’’, zegt ecoloog Hugh Jansman enthousiast.