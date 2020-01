Harderwijkse dj's draaien tien mille bij elkaar voor de Filippijnen

Kasper Sloot, een van de zes Vinyldraaiers, schat dat er in totaal zo’n vierduizend bezoekers afkwamen op het vijfdaagse vinylfestijn. ,,De vrijdag begon gelijk goed, de zaterdag was het overdag wat rustiger, maar de andere dagen kwamen veel mensen die eerder al waren geweest weer terug. De silent disco na middernacht werkte heel goed; iedereen ging dansen en het was rustig voor de buurt.’’

De drukste dag

Maandag 30 december was de drukste dag. ,,Het Filippijnse buffet en de Filippijnse band vormden de opmaat naar een gezellige avond met de Harderwijker popquiz, waar negentien teams van vijf of zes personen aan deelnamen. Die avond waren er wel driehonderd bezoekers’’, vertelt Sloot.

Black horse & the cherry tree, het team van de Ermelose Tineke van Wilgenburg van Burg Bieren, ging met de winst aan de haal: een etentje bij het naastgelegen restaurant Veluvia.

Diversiteit

Het succes van de actie was volgens Sloot de diversiteit van het programma, dat verschillende doelgroepen aansprak, van bierproeverij tot Jane Fonda work-outs. Via een livestream op Facebook en Matrix op de website andf.nl kon worden meegekeken waarna velen toch nog even naar de Stadscamping trokken.

,,De saamhorigheid was hartverwarmend. Fantastisch hoeveel mensen zich aanmeldden om te helpen. Een bouwbedrijf en slopersbedrijf boden beide 500 euro voor een verzoekplaat en een nummer van The Beatles leverde 100 euro op. Je kon geld in een aquarium doen en er kon er via qr-codes worden gedoneerd. De veiling met producten van de middenstand heeft zo’n 800 euro opgebracht.’’

Een marathon