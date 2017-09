Enerverende dag

Terwijl ze haar avontuur deelt, rust ze op het station even uit met haar zus en dochter Nini. Het was immers een enerverende dag. ,,We moesten heel veel wachten. Maar met een kluitje op elkaar backstage heb ik leuke gesprekken gehad met de andere kandidaten. En ook Mariska van Kolck, die het presenteerde, kwam een praatje maken met ons. Wie we zijn, hoe oud, of we kinderen hebben, wat we in het dagelijks leven doen. Dat soort algemene dingen."