Harderwijkse hengelclub De Snoek scoort bij jeugd

Vissen wint aan populariteit onder jongeren in Harderwijk en omgeving. Op zaterdagen zitten soms wel 25 kinderen te hengelen in de Vissershaven, onder wie de uit Syrië gevluchte Ali Alkassas (17).

Hoewel het kwik richting het vriespunt daalt en de ijzige regen met bakken uit de hemel komt, heeft zich zaterdagochtend toch een clubje jonge vissers verzameld in de Harderwijkse Vissershaven. De kinderen tussen 8 en en 17 jaar laten zich niet kisten door een beetje winterweer. ,,Ach man, dit is toch ook gewoon veel mooier dan de hele dag binnen zitten met een iPad?" lacht Henk van Loo, jeugdbegeleider bij hengelsportvereniging De Snoek.

Grootste vereniging

Met ruim 2.400 leden is De Snoek nog altijd de grootste vereniging van Harderwijk. Deze omvang heeft de club te danken aan het feit dat wanneer je in deze regio ergens een hengeltje uit wil werpen, je in het bezit moet zijn van een vispas. En om deze te krijgen, dien je lid te worden van De Snoek.

Opvallender is dat de vereniging momenteel 167 jeugdleden telt. Het lijkt erop dat jongeren uit Harderwijk en omgeving het vissen hebben herontdekt. De jeugdafdeling van De Snoek was een beetje in het slop geraakt, maar er heeft dus een kentering plaatsgevonden.

,,Dat hebben we voor een groot deel te danken aan de Sportwijzer van de gemeente Harderwijk", weet Van Loo. Dit programma biedt basisschoolleerlingen de kans om kennis te maken met een sportvereniging.

Tak en visdraad

Een opvallende verschijning aan de waterkant is de 17-jarige Ali Alkassas uit Syrië. In 2014 is hij met zijn familie naar Nederland gekomen. Met zijn ouders en broertje woont hij tegenwoordig in Ermelo. Vissen deed hij nooit in Syrië, maar toen hij mensen een hengeltje uit zag werpen in de Plas van Beek in Ermelo, was zijn interesse gewekt. In eerste instantie probeerde hij het met een tak en wat visdraad. Dat was echter geen groot succes.

Henk van Loo zag Alkassas martelen en besloot een handje te helpen. Een vriendschap was geboren. Tegenwoordig is Ali een van de meest actieve jeugdleden van De Snoek. Als het even kan, zit hij met zijn hengel aan de waterkant. ,,Maar omdat ik een bijbaantje heb, kan dat niet altijd", lacht Alkassas. De jonge Syriër mag zichzelf sinds kort zelfs 'vismeester' noemen. ,,Dat betekent dat hij langs scholen gaat om kinderen uitleg te geven over de hengelsport", weet Van Loo. ,,Ik doe dat zelf ook."