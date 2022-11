Harderwijkse huurders met lekkende daken kloppen via via aan bij minister De Jonge

Meer patiënten geholpen in vernieuwd scopiecen­trum in Lelystad

Het vernieuwde scopiecentrum in het St Jansdal in Lelystad is maandag geopend. Het centrum is uitgebreid zodat er meer patiënten terecht kunnen voor onderzoeken en behandelingen van het maag- en darmkanaal en de luchtwegen.

9 november