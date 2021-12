Harderwijkse ijsbaan oogt als een zompig moeras, wat is er aan de hand?

Met vernieuwde ijsbaan durft Harderwijk eindelijk weer te hopen op schaats­pret

Of er deze winter eindelijk weer eens kan worden geschaatst, is afhankelijk van de weergoden. Maar als we worden overvallen door een periode van vrieskou, dan is ijsbaan De Wellen in Harderwijk er in ieder geval klaar voor. ,,We hebben goede hoop dat de baan sneller dichtvriest.’’

17 november