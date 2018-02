Harderwijkse Intercity-stop krijgt geen steun van kabinet

Dat blijkt uit de antwoorden op Kamervragen die eerder deze maand werden gesteld door de fractie van de SGP, naar aanleiding van een rapport van Royal Haskoning, waarin een volwaardige Harderwijkse Intercity-stop 'onhaalbaar' wordt genoemd.

Zorgvuldig

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven ziet geen reden om te twijfelen aan de aanbevelingen van het onderzoeksbureau. 'Mijn indruk is dat de opstellers van het rapport de verschillende alternatieven zorgvuldig hebben onderzocht. Ik denk dat het goed is hun bevindingen en conclusies serieus te nemen', schrijft de staatssecretaris in de beantwoording.

Verder benadrukt Van Veldhoven dat de dienstregeling een zaak is van de NS en dat het ministerie daar in principe niets over heeft te zeggen. 'De NS heeft mij laten weten geen plannen te hebben om station Harderwijk met Intercity’s te gaan bedienen. Ik wil hieraan toevoegen dat er in het verleden meermaals is gekeken naar de mogelijkheden om Intercity’s te laten stoppen in Harderwijk. De conclusie was tot nu toe steeds dat de nadelen voor de dienstregeling (en dus voor de reizigers) groter waren dan de voordelen, of dat er (te) grote infrastructurele maatregelen nodig waren'.

Rapport

In het rapport van Royal Haskoning, dat nog niet openbaar is gemaakt maar wel in handen is van de Stentor, staat onomwonden dat Harderwijk geen volwaardige Intercity-stop kan worden. Wel worden twee alternatieve opties als kansrijk beschouwd. De grote winst voor Harderwijk is dat er per uur dan vier in plaats van twee treinen richting de Randstad snellen. Er moet bij het Harderwijkse treinstation dan wel een keervoorziening worden aangelegd. Daar hangt een prijskaartje aan van 15 tot 20 miljoen euro.

Een 'volwaardige Intercity-stop' zou inhouden dat Harderwijk wordt aangesloten op de route van de sneltrein die twee keer per uur op en neer pendelt tussen Zwolle en Utrecht.

Intercity-stop