‘Harderwijkse kogel’ duikt op in Rotterdams ziekenhuis, politie tast in het duister

Een overval in Harderwijk in december 2016 is nog altijd niet opgelost. Drie gemaskerde mannen overvielen een echtpaar, waarbij de man des huizes werd beschoten en gewond raakte. Nu blijkt dat de volgende dag in een Rotterdams ziekenhuis iemand is geopereerd, waarbij een kogel werd aangetroffen die uit hetzelfde wapen kwam dat in Harderwijk werd gebruikt. De politie is op zoek naar de ontbrekende puzzelstukjes en heeft 10.000 euro over voor de gouden tip.

De overval was op 17 december 2016 in een woonwagen op het woonwagenkamp aan de Deventerweg in Harderwijk. De 68-jarige bewoner werd gericht beschoten en werd later met schotwonden naar het plaatselijke ziekenhuis gebracht. De overvallers waren op zoek naar een kluis. De politie spreekt van ‘extreem geweld’.

De daders sloegen na de overval op de vlucht in een zwarte Volkswagen Golf V uit 2004. Ze zijn over de A28 richting Amersfoort gereden.

Zo'n 19 uur na de overval in Harderwijk seinde het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam de politie in, omdat ze een kogel uit iemands lichaam hadden verwijderd. Uit onderzoek blijkt dat de kogel uit hetzelfde wapen komt dat bij de overval in Harderwijk is gebruikt. De politie weet nog niet of de persoon die in Rotterdam is geholpen iets met de overval te maken heeft, maar houdt wel ‘sterk rekening’ met een verband tussen beide zaken.

Maar wie zijn de betrokkenen? De Harderwijker slachtoffers hebben na de overval een signalement afgegeven. De dader met het pistool kwam jong over, is rond 1.70 meter lang en is tenger gebouwd. Hij heeft zwart haar en droeg donkerkleurige kleding en gymschoenen. Zijn handlanger met het dubbelloops geweer is zo’n 2 meter lang. Hij droeg een soort wit, katoenen masker, een zwarte jas, een spijkerbroek en gymschoenen. Hij heeft donkere ogen en een normaal postuur. De derde overvaller kwam ook jong over en is zo’n 1.70 meter lang, met een tenger postuur. Hij droeg donkere kleding.

Dan is er nog de onbekende patiënt in het Erasmus MC. De politie hoopt dat mensen weten om wie dit gaat.