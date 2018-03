Harderwijkse koopzondag opnieuw geteisterd door tegenslagen

Cannabiswinkel opent vrijdag de deuren in Harderwijk

5:00 Cannabis Store Columbus in Harderwijk opent vrijdag 9 maart zijn deuren aan de Vijhestraat 3 in het voormalige pand van restaurant Tommy's. Het interieur is na een grondige verbouwing compleet veranderd in een lichte winkel, met gezellige bankjes, tafels en planten.