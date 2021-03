Harderwijkse kroeg waar talloze scholieren hun eerste biertje dronken gaat verdwijnen

Wie in Harderwijk is opgegroeid, kent Stoppels. De kroeg is een begrip in de havenstad. Dankzij zijn ligging, tussen het Christelijke College Nassau Veluwe (CCNV) en MBO Landstede, is het café al 25 jaar een toevluchtsoord voor scholieren en studenten. In hun vrije tussenuurtjes kruipen ze er bij elkaar aan tafel of zoeken ze er een plekje aan de bar.