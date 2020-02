Harderwijkse ondernemer ontkracht ‘valse geruchten’ in filmpje dat viraal gaat op sociale media

Jonge honden springen met mi­ni-karts in gat dat Harders Plaza in Harderwijk achterlaat

1 februari Nog geen jaar na sluiting van de baan in Harders Plaza, keert de kartsport terug naar Harderwijk, maar dan wel op een totaal andere manier. De piepjonge ondernemerstweeling Julian en Maurits ’t Jong (20) introduceert in een oude hal aan de Baanweg het zogenaamde driftkarten. De Fabriek gaat het heten. Snelheid is in de piepkleine elektrokarretjes van ondergeschikt belang: draaien, keren en lol trappen des te meer.