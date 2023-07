Harderwijkse ondernemers geven personeel forse korting: 'Eindeloos lonen verhogen geen optie’

Vakantiewo­ning van Henk is verzegeld en nu loopt hij duizenden euro's mis (al ziet de gemeente het anders)

Hij loopt deze zomer duizenden euro’s aan huur mis. Zijn vakantiewoning in Zeewolde is namelijk voor drie maanden verzegeld. Volgens de gemeente huisvestte Henk Truijens er tegen de regels in arbeidsmigranten. Onzin, vindt de Leidenaar. En dus komt hij in het geweer.