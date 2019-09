Harderwijkse reisorganisatie: ‘Nooit zonder gids de Abano Pas in Georgië op gaan’

Ros kent het gebied in Georgië waar vrijdag een Nederlandse fietstoerist verongelukte erg goed. ,,Om Tusheti te bereiken moet je de Abano Pas over. Dit doe je via een jeep track, een brede weg die als hij droog is prima op de fiets is te doen. Dit traject staat bekend als één van de gevaarlijkste wegen ter wereld. Je kunt er dan ook alleen met een voertuig met vierwielaandrijving, of een mountainbike komen”, weet ze. Dat de route als gevaarlijk bestempeld wordt heeft te maken met de extreme weersomstandigheden in de winter. Sneeuw en smeltwater maken de weg onbedwingbaar. Daarom is de route slechts vier maanden per jaar opengesteld. ,,Zolang je geen alcohol drinkt - wat Georgiërs zelf veel doen - en binnen het seizoen rijdt is het eigenlijk geen gevaarlijke, maar juist een geweldige afdaling. Veertig kilometer naar beneden, waarbij je bijna 2500 hoogtemeters daalt.”