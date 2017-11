Harderwijkse 'ruitenkopper' in de cel

Aquapark vervangt speelobjecten bij Dolfinarium

9 november De speelattributen in het Aquapark in aanbouw bij het Dolfinarium in Harderwijk worden vervangen. Een grote hijskraan heeft de kleurrijke objecten uit de blauwe stellages getild. Het Dolfinarium was niet tevreden over de kwaliteit, zegt woordvoerder Taco Rietveld.