Harderwijkse scholen blijven bij bezwaar richting gemeente: provincie nu aan zet

met video Paard kan het water niet uitkomen in Zeewolde: ‘Hij raakte vermoeid na twee uur’

Een paard is vanochtend in de problemen gekomen in Zeewolde. Het dier belandde in het water bij de Gooiseweg en kon er op eigen kracht niet uitkomen. Hulp was al gauw ter plaatse, maar het redden van het dier bleek ingewikkeld.