Harderwijkse singer-songwriter treedt op voor Roparun

Burgemeester Harderwijk leeft mee met familie gearresteerde Volkan

16 augustus De burgemeester van Harderwijk leeft mee met Volkan en zijn familie. Dat laat hij via zijn woordvoerster weten. Ook heeft Harm-Jan van Schaik veel begrip voor hun zorg en ongerustheid. Hij reageert hiermee op de oproep van de PvdA in Harderwijk, die wil dat de burgemeester in actie komt.