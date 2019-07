Harderwijkse treinreizigers in hun nopjes met tijdelijke intercity-stop: ‘I loef it’

Harderwijk is heel even een intercity-stop. Tot en met zondag 21 juli stoppen er elk uur twee sneltreinen in de havenstad, die passagiers in een half uurtje naar Utrecht Centraal brengen. De reis duurt twintig minuten korter dan normaal.

Forensen die in Harderwijk opstappen zijn in hun nopjes met de tijdelijke intercity-status. ‘Lieve NS, mag Harderwijk alsjeblieft intercity-stop blijven? Nu weten we hoe het is om met 30 minuten in Utrecht te staan. I loef it’, schrijft Hugo op Twitter. Reiziger Benjamin Buurman sluit zich daarbij aan. ‘Heerlijk om vanuit Harderwijk met een half uur op Utrecht Centraal te staan’, Twittert hij.

Oud-wethouder Rob Daamen, die jarenlang mobiliteit in zijn portefeuille had, ziet kansen. ‘De intercitystop in Harderwijk past dus wel in de dienstregeling’, merkt hij op. ‘Dank NS voor deze service!’

De intercity-stop prijkt al jaren bovenaan het wensenlijstje van de gemeente Harderwijk. Tot dusver kreeg de havenstad echter nul op het rekest. Het is de NS die bepaalt of Harderwijk de felbegeerde intercity-status krijgt. En het vervoersbedrijf lijkt er vooralsnog weinig voor te voelen om zijn sneltreinen te laten stoppen in de havenstad. Als reden wordt opgevoerd dat het aantal reizigers dat hinder ondervindt van een Harderwijkse intercity-stop stukken hoger ligt dan het aantal dat er profijt van heeft.

Derde spoor