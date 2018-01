Harderwijkse Van der Wal wil weer wethouder worden

‘Duitsers onder indruk van Harderwijk’

28 januari Promotievehikel Heerlijk Harderwijk stond van 20 tot 28 januari met een stand op de beurs BOOT Düsseldorf. Er werd paling, kaas en bier uitgedeeld en een promofilm vertoond. ,,Het is goed dat wij daar hebben gestaan. Er is in Duitsland een enorme behoefte aan waterbeleving.’’