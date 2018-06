Harderwijkse voetbalclubs slaan handen ineen om scheidsrechterstekort op te lossen

Harder­wijks café ligt tijdens het WK even in België

14 juni Geen Oranje Leeuwen op het WK? Nou, dan juichen we toch gewoon voor de Belgen! Café Gauwigheid in Harderwijk verandert vanaf vandaag even in Taveerne Gauwigheid; uit te spreken met twee zachte g's. ,,We willen toch gewoon dat voetbalfeestje", zegt eigenaar Martijn Leusink.