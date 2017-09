Harderwijkse voorkomt diefstal moeders e-bike: 'Ze kan echt niet zonder die fiets'

Amber ging op bezoek bij haar opa in de wijk Stadsdennen, waar haar moeder en zusje op dat moment ook waren. Lopend over de galerij van haar opa's flat viel Ambers oog op een zilvergrijs bestelbusje dat beneden met de achterdeuren open staat. De man die er bij loopt tilt ineens de elektrische fiets van haar moeder richting het busje. Het enige wat Amber kan bedenken is schreeuwen: ,,Meneer wat doet u?! Hey!''

Foto

Zodra de man haar ziet laat hij de fiets vallen, gooit zo snel mogelijk het busje dicht en rijdt weg. ,,Ik weet niet wat er op dat moment in me omging, maar het eerste wat in me naar boven kwam was dat ik een foto moest maken'', beschrijft Amber de situatie in een Facebookbericht dat inmiddels al bijna 5.000 keer is gedeeld. Snel legt ze het busje en het kenteken vast, waarna ze de politie belt.