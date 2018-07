Harderwijkse waterscouts hebben last van water

Politie Harderwijk betrapt jongens met nepwapen, ouders ingelicht

18 juli De politie in Harderwijk is afgelopen zondag uitgerukt na een melding dat twee minderjarige jongens in de Natuurtuin met een vuurwapen gezien waren. Het bleek uiteindelijk om een nepwapen te gaan, zo meldt de politie vandaag via Facebook.