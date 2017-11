Harderwijkse wethouder Christianne, gedreven en vol passie

Zelf omschrijft Van der Wal het zo dat ze er een beetje is ingerommeld. Toen ze zich in 2008 aanmeldde als lid, werd ze door de partijafdeling meteen benaderd om kennis te komen maken. En voor ze er erg in had, zat ze in het lokale partijbestuur. Later, als raadslid, zette ze zich ook landelijk in voor haar partij. Vooral via het VVD-opleidingsinstituut, de Haya van Somerenstichting. Vanuit haar werk voor die stichting werd ze vorig jaar benaderd voor het hoofdbestuur. In die rol had ze geregeld contact met toenmalig VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Ook kan ze het goed vinden met premier Mark Rutte – die ze steevast bij zijn voornaam noemt als ze over hem praat.