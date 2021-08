Harderwijkse wethouder door het stof wegens geblunder met toewijzing sociale huurwoningen

Harderwijk­se buurt woest na stormloop op 16 woningen, ‘ineens mag iedereen hier wonen!’

26 augustus ,,We zijn voorgelogen door de gemeente’’, zeggen bewoners van de Marnixstraat in Harderwijk. De zestien nieuwe appartementen in de straat zouden bedoeld zijn voor senioren, maar nu blijkt dat iedereen er in kan. Meer dan 2000 inschrijvingen zijn er al. ,,Dat moet per direct stoppen.’’ Gemeente en verhuurder Uwoon zitten met de handen in het haar.