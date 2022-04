Haringparty Harderwijk keert terug naar de Vischmarkt als ‘ode aan Dries’

De Haringparty was in 2016 voor het laatst in op het culinaire en historische plein, waar vroeger vis verhandeld werd. Daarna stelde de gemeente Harderwijk nieuwe geluidsnormeringen in na klachten van een bewoner en week de organisatie uit naar andere locaties. In 2017 was de party op het Strandeiland, in 2018 op de parkeerplaats bij de Visafslag/Botterloods en in 2019 op de parkeerplaats voor het Dolfinarium.