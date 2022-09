Havenconcert Pop Meets Classic in Harderwijk laat muziekstijlen samensmelten: ‘Willen haven teruggeven aan Harderwijkers’

Laatste strohalm voordat slopers kerkelijke kringloop­win­kel in Harderwijk neerhalen

Een jaartje extra lijkt er niet in te zitten voor de toch al oude schuren aan de Fokko Kortlanglaan in Harderwijk. Dat is een strop voor de Hervormde Gemeente die de panden gebruikt voor de verkoop van tweedehandsspullen. Een kans om de kringloopwinkel te verhuizen naar een andere locatie lijkt te laat te komen. De Protestantse Gemeente heeft voor haar Snuffelmarkt nog even speling.

24 augustus