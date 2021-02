Heel Harderwijk kijkt naar Baudet, houdt hij zich nu wel aan de coronaregels?

Bang dat de Veluwse natuur op slot gaat? Geen paniek, zegt de provincie Gelderland

10 februari Zijn de zandverstuivingen in Nunspeet en Harderwijk straks niet langer toegankelijk voor het publiek? Zeker in Hulshorst nemen de zorgen hierover toe. Wethouder Marije Storteboom van de gemeente Nunspeet doet haar best om bewoners gerust te stellen. ,,Er is nog niets besloten.’’