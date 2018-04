'Heerlijk Harderwijk', laat die toeristen maar komen

Laat ze maar komen, de toeristen, uit binnen- en buitenland. Nieuwe borden wijzen hun de weg in Harderwijk, ook in het Duits en het Engels. De nieuwe serie borden, met de uitstraling van Harderwijk als Hanzestad, werden vanmorgen officieel onthuld door wethouder Christianne van der Wal. Ze deed dat samen met Cor Verbeek van Hotel Allure namens de boulevardondernemers. ,,We hebben geprobeerd in te zetten op buitenlandse toeristen. En als ze komen moet het ook kloppen'', zei ze bij het bord bij de Vischpoort, ,,onder andere met goede bebording.''

Geld uitgeven

Over het doel is ze helder en duidelijk. ,,Samen met de ondernemers en Heerlijk Harderwijk promoten we de stad en maken we Harderwijk aantrekkelijk, zodat er meer toeristen komen, die langer hier langer blijven en meer geld uitgeven'', aldus Van der Wal. ,,Daar doen we het voor. Daar hebben we allemaal belang bij.''