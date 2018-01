Heerlijk Harderwijk wil reuring langs het water

Meerdere organisaties haken aan. 21 november was er een eerste bijeenkomst rond het thema water die volgens voorzitter Wim Zwaart van Heerlijk Harderwijk voor verbinding heeft gezorgd tussen boulevardondernemers, organisatoren van evenementen, watersportverenigingen en andere betrokkenen vereniging bij water(sport). Maandag was in het Dolfinarium een vervolgbijeenkomst.

,,Stad Als Podium (SAP), Aaltjesdagen en Underground willen in de nieuwe haven evenementen organiseren. Gerwin Tromp van Underground denkt aan een lichtjesroute met bootjes in het water, Fred Zoer van de Botterstichting wil een wedstrijd bottertrekken en daarmee aanhaken bij Aaltjesdagen zodat dit evenement kan groeien. Jeffrey Migchelsen van de Popschool wil concertjes op het water, de botterloods en visafslag moeten geïntegreerd worden in stadswandelingen en er komt een oktoberfest. Uit al die ideeën moet een concrete kalender komen met een openings- en sluitingsevenement'', aldus Zwaart (56).

Volledig scherm De laatste meters van de nieuwe havens aan de Strandboulevard worden afgegraven en het zand wordt per schip afgevoerd. Organisaties zijn al bezig met voorbereidingen voor evenementen. © Ruben Schipper Heerlijk Harderwijk bemoeit zich nadrukkelijk niet met de organisatie, maar neemt wel de promotie voor haar rekening. ,,We zetten al in op culinair en de historische Hanzestad, maar ook met water hebben we een sterke troef in handen, zeker nu je straks met je bootje tot bijna aan de Vischpoort kunt varen. Ons doel is meer mensen naar Harderwijk trekken. Dan moet je ook laten zien dat je hier lekker kunt eten, drinken, recreëren en verblijven.''

BOOT

Daarom gaat Heerlijk Harderwijk het komende jaar vier watersport gerelateerde beurzen bezoeken. Te beginnen vanaf zaterdag negen dagen met een stand op de beurs BOOT in Düsseldorf. Op twee schermen draait non-stop een promofilm over Harderwijk die de gastvrijheid en historie laat zien. Wij willen de sfeer van de stad verkopen.'' De stand staat in februari ook op de BOOT Holland in Leeuwarden, Hiswa in maart in de RAI en Hiswa te water in september in Lelystad. ,,Daar willen we ook met een botter naartoe.''