Hekken en wachtrijen voor sommige winkels, maar toch geen overdreven drukte in centrum van Harderwijk

Bij Holtman herenmode op de Markt, naast het Oude Stadhuis, was het megadruk in het Sinterklaasweekend. Maar of dat komt door Sinterklaas betwijfelt eigenaar Rob Verdouw (51): ,,De drukte heeft meer te maken met de opheffingsuitverkoop, want al dagenlang is het hier erg druk. Ik heb deze winkel nu drie jaar, maar ik moet stoppen. Het lukt gewoon niet meer. Door de corona komen er te weinig klanten om de zaak rendabel te houden. Omdat we nog maar relatief kort bezig zijn, hebben we onvoldoende vet op de botten om deze coronatijd te overleven. Daarom doen we opheffingsuitverkoop.’’